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شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يجهز عرضًا مغريًا لخطف نجم نابولي الإيطالي من تشيلسي والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
لاعب نابولي
دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بقوة في سباق التعاقد مع النجم البلجيكي درايس ميرتينز لاعب نابولي الإيطالي.
وقالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، إن نيوكاسل يجهز عرضًا مغريًا لضم ميرتينز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن المنتظر أن يعرض نيوكاسل راتبًا سنويًا يصل إلى 6,1 مليون جنيه إسترليني على ميرتينز لإقناعه بالانضمام إلي الفريق بداية من الموسم المقبل.
وينتهي عقد ميرتينز مع نادي نابولي بنهاية الموسم الحالي، ولا ينوي النادي الإيطالي تمديد عقد نجمه البلجيكي خاصة في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا.
ويقيّم ميرتينز في الوقت الحالي، العروض المقدمة إليه لاختيار النادي الأنسب بالنسبة له، خاصة أنه يحظى باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية.
ويسعى كل من موناكو الفرنسي، وإنترميلان الإيطالي، للتعاقد مع النجم البلجيكي المخضرم.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي يرغب بضم ميرتينز.
ولم يفقد النادي اللندني الأمل في إمكانية حسم سباق التعاقد مع ميرتينز لصالحه على الرغم من المنافسة الشرسة من باقي الأندية.
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