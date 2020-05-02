شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك وصل لأعلى مستوى قبل كورونا ويرغب في استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي على قناة النادي، أن الفارس الأبيض لديه الرغبة في استئناف الدوري المصري الممتاز المجمد بسبب تفشي فيرو س كورونا.
وأضاف يحيى، اليوم الجمعة، من خلال برنامج "زملكاوي": "لسنا ضد استئناف الدوري، أتمنى عودته لتوفير مادة رياضية للتحدث عنها، عبر برنامجنا اليومي".
وأكد نجم الزمالك السابق: "توقفت الأحداث الرياضية، ولا يوجد هناك ما نتحدث عنه في قناة الزمالك.. لذلك أتمنى عودتها، للقيام بعملنا التحليلي للمباريات، وصل الزمالك لأفضل مستوى فني له، قبل توقف النشاط، وهو ما منحه لقبي السوبر الإفريقي والمصري، وهو ما يؤكد أنه أكثر المتضررين من التوقف".
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