شكرا لقرائتكم طلائع الجيش: عودة الدورى مستحيلة في ظل أزمة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش إن عودة الدورى المصرى شبه مستحيلة في الوقت الحالي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

أضاف المهدى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على "أون تايم سبورتس" :" أنا مع الرأي الذي يقول أن الدوري لا يستكمل نظرًا لعنصر السلام والأمن المطلوب من أجل كل المواطنين."

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تابع : "لا نرغب أن نغفل العنصر الرئيسي والأساسي في الأمر وهو اللاعب، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تجمع يضم 14 ناديًا وموقفنا سيكون واحد."

واختتم قائلًا: "استكمال الدوري الحالي شبه مستحيل بسبب ما نعيشه في الوقت الحالي."