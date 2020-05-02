شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك لم يفاوض علي جبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، عدم صحة دخول القلعة البيضاء في مفاوضات مع علي جبر مدافع بيراميدز لإعادته من جديد لصفوف النادي الأبيض.

وأضاف طارق يحيي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي اليوم الجمعة إن ناديه لم يدخل في مفاوضات مع علي جبر لإعادته للنادي الأبيض من جديد.

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وعقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، قبل يومين، اجتماعا طارئا لمناقشة الإجراءات الواجب توافرها في حالة استئناف النشاط الكروي بحضور أعضاء اللجنة الخماسية د. جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق ومحمد فضل أعضاء اللجنة و د. محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي و د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد.

تم خلال الاجتماع استعراض عدد من "سيناريوهات" عودة النشاط في ظل المتغيرات اليومية لتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالاستفسار عن إمكانية استئناف النشاط المحلي، كما استعرض الاجتماع تجربة عدد من الدول في هذا الشأن، وتحديد الدور الواجب القيام به من جانب الاتحاد في هذا الشأن.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم تلك الدراسة إلى الجهات المعنية لتكون محل استرشاد عند اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة النشاط الكروي.