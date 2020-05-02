اخبار الرياضه

إنبي يكشف حقيقة مفاوضات صالح جمعة لاعب الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إنبي يكشف حقيقة مفاوضات صالح جمعة لاعب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بفريق إنبي حقيقة مفاوضات الفريق البترولى مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

أضاف عبد الناصر محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على "أون تايم سبورتس": "لا يوجد شيء متعلق بصالح جمعة، ولم يكن هناك أي مفاوضات في يناير، هذه الأمور تكون وفقًا للاحتياجات الفنية ولم يثار الأمر إطلاقًا."

وابتعد صالح جمعة عن الصورة في النادي الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، وطالبه الأخير بالخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في يناير الماضي دون أن يحدث ذلك"..

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبي يكشف حقيقة مفاوضات صالح جمعة لاعب الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا