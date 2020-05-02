شكرا لقرائتكم إنبي يكشف حقيقة مفاوضات صالح جمعة لاعب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بفريق إنبي حقيقة مفاوضات الفريق البترولى مع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى.

أضاف عبد الناصر محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على "أون تايم سبورتس": "لا يوجد شيء متعلق بصالح جمعة، ولم يكن هناك أي مفاوضات في يناير، هذه الأمور تكون وفقًا للاحتياجات الفنية ولم يثار الأمر إطلاقًا."

وابتعد صالح جمعة عن الصورة في النادي الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، وطالبه الأخير بالخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي في يناير الماضي دون أن يحدث ذلك"..