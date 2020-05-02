شكرا لقرائتكم المقاصة: الدولة لو قالت الدورى بكرة احنا مستعدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصةعن أسفه من طريقة تعامل اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع أزمة فيروس كورونا المستجد موضحا انه لم تتحرك جيدًا في هذا الملف.

وأضاف بكري سليم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على "أون تايم سبورتس":" لو الدولة قالت بكرة الدوري احنا مستعدين بس محتاجين فترة اعداد".

تابع المدير التنفيذي لمصر المقاصة:" المقاصة رهن الدولة بخصوص عودة الدوري ولو كان القرار ضد مصلحتنا".

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تابع :" رغم أنه اللجنة الخماسية لديها فرصة ذهبية، لاصلاح الكرة المصرية خاصة وأنهم خارج الانتخابات المقبلة، ولكن لا يوجد أي تحركات ولم يتم انشاء رابطة الأندية المحترفين، والتي كانت لابد وأن تنفذ".