شكرا لقرائتكم وزارة الرياضة تدرس عودة النشاط الرياضى فى الأندية والمراكز نهاية رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مسؤولة، داخل وزارة الشباب والرياضة، أنه يتم دراسة عودة النشاط الرياضى فى الأندية ومراكز الشباب، نهاية رمضان. وأوضحت المصادر، أن مجلس الوزراء، يعكف حاليا على دراسة عودة النشاط، وفق خطة محكمة، يراعى فيها الاحتياطات والإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، وفى حالة اتخاذ القرار بعودة النشاط، سيتم الإقرار فى بداية يونيو المقبل.

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