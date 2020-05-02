شكرا لقرائتكم المهدى: عمار حمدى فضل طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد المهدي مدير الكرة بطلائع الجيش إن عمار حمدي لاعب الأهلي اختار الانضمام لفريقه وفضّله على الاتحاد السكندري.
أضاف المهدى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على "أون تايم سبورتس" :" طلبنا من النادي الأهلي الحصول على عمار حمدي في الستة أشهر الأخيرة من الموسم وهم خيّروا اللاعب وفضّل طلائع الجيش، لكنه بالتأكيد كان ممتن للفترة التي لعبها في الاتحاد."
وتابع: "الاتحاد السكندري لم يمانع أيضًا أن يترك لنا اللاعب بشكل ودي دون أن يستمر في المفاوضات مع النادي الأهلي."
أكمل : "بالطبع الأمر كان مرتبط باللاعب والنادي الأهلي لكن تحدثت مع رئيس نادي الاتحاد فقط من أجل التأكيد على العلاقات الطيبة بين الناديين."
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