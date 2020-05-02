شكرا لقرائتكم إنبي: نرغب في استكمال الدورى وأسامة جلال باق معنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بفريق إنبي إنه إدارة ناديه ستنفذ قرار الدولة بما يخص استئناف النشاط من عدمه المتوقف حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وحصد ألآف الأرواح وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم.

أضاف عبد الناصر محمد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب "أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على "أون تايم سبورتس" :" الأصوات التي تنادى باستمرار أو إلغاء الدورى لا بد أن يكون لديها الحيثيات او الأليات الذى يبنى عليها هذا القرار".

وكشف المشرف العام على الكرة بفريق إنبي حقيقة اقترب رحيل أسامة جلال مدافع الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية المقبلة قائلا:" أسامة جلال باق معنا ومتمسك بقرار إنبي".