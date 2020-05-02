شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف البحث والمفاضلة بين أجنحة أجنبية للتعاقد مع أحدهم في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف جهاز الكرة بالأهلي البحث والمفاضلة بين عدد من الأجنحة الأجنبية، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حاجته لجناح أجنبي في ظل عدم قناعته باللاعبين المتواجدين في الدوري المصري بهذا المركز لأنهم لا يتميّزون بالمواصفات التي يحتاجها في الجناح المطلوب.

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وأكد المدرب السويسري أنه يحتاج "جناح" سريع يُجيد اللعب على الناحيتين اليُمنى واليُسرى ويُجيد كذلك التسديد من خارج منطقة الجزاء وهذا صفات لم يجدها في لاعبين مصريين تم ترشيحهم له مؤخراً لشغل هذا المركز ، ويتلقي المدير الفني حالياً "سيد يهات" عن بعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في مركز "الجناح" للتعاقد معه حال فشل مفاوضات الأورجواني جاستون سيرينو لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى بشكل رسمي وعدم بقاء رمضان صبحي في صفوف الفريق بعد إنتهاء استعارته من هيدرسفيلد الانجليزي.

فيما رفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.