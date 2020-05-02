أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية

الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية

بدأ عدد من أندية الجمعية العمومية وتحديدًا المستبعدة من قبل اتحاد الكرة في تجهيز شكوي لتقديمها الي اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الرياضة لمعرفة أسباب استبعادهم الي جانب أن هناك مراكز شباب تم استبعادها اقدم من أندية موجودة حاليا.

صور.. محافظ الدقهلية يستقبل طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، حيث يتواجد اللاعب حاليا فى مسقط رأسه بالدقهلية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.