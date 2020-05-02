- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية
الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية
بدأ عدد من أندية الجمعية العمومية وتحديدًا المستبعدة من قبل اتحاد الكرة في تجهيز شكوي لتقديمها الي اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الرياضة لمعرفة أسباب استبعادهم الي جانب أن هناك مراكز شباب تم استبعادها اقدم من أندية موجودة حاليا.
صور.. محافظ الدقهلية يستقبل طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب
استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، حيث يتواجد اللاعب حاليا فى مسقط رأسه بالدقهلية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.
بريزنتيشن تصدر بيانا رسميا رداً على نادي الجونة
ردا على البيان المنسوب لنادى الجونة، و ما جاء به من مزاعم غير صحيحة، وهي أن شركة بريزنتيشن سبورت لم تسدد التزاماتها المالية فى مواجهة النادي منذ العام الماضي، هذا و تبين أن الخبر قد تم نشره على السوشيال ميديا دون أى إشارة إلى سبق قيام النادى بمطالبة للشركة بأي من الالتزامات المدعى بها، بالاضافة إلى أنه وفقا لعقد بيع الحقوق التجارية للأندية الموقع بين برزنتيشن سبورت والنادى بتاريخ 1/8/2018 و الذى ينص على أنه في حالة توافر ظرف استثنائى عام خارج عن إرادة أى من الطرفين لايمكن توقعه و لايمكن درئه لا يكون الطرف الذى عجز عن تنفيذ الالتزام مخلاً بالتزاماته وفقا للعقد.
كمامة و حوانتي للاعبين في المباريات حال استئناف بطولة الدوري
كشف مسئولو اتحاد الكرة انه في حالة استئناف بطولة الدوري الممتاز فسيتم التنبيه علي اللاعبين والأجهزة بارتداء الكمامات والحوانتي خلال المباريات حفاظًا علي سلامه اللاعبين بعد انتشار فيروس كورونا في حالة عودة النشاط خلال الفترة المقبلة .
الأهلي يكشف حقيقة ضم مهاجم الصفاقسى فى ميركاتو الصيف
نفى مسئولو النادى الأهلى ما تناقلته بعض التقارير التونسية مؤخراً حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى لضم التونسى فراس شواط، مهاجم الصفاقسى التونسى، والمعار إلى صفوف فريق أبها السعودى.
الزمالك يتسلح ببند جديد فى قضية حمدى النقاز بعد حكم الغرامة
أرسل مسؤولو الزمالك إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توضيحًا جديدًا فى قضية التونسى حمدى النقاز، الذى فسخ عقده من طرف واحد مع النادى، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح اللاعب التونسى، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية التى يحرص مرتضى منصور، رئيس النادى، على متابعتها بصورة دورية.
تعرف على هوية المحامى الإيطالى للزمالك فى قضية كهربا بالفيفا
استقدم الزمالك محاميا إيطاليا لقضية كهربا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكشف مصدر مطلع بالنادى الأبيض لليوم السابع هوية المحامى الإيطالى، وهو سلفاتورى تشيفالى، الذى عمل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطاليةن وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.