أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رمضان صبحي : لن ألعب في مصر إلا للأهلي

رمضان صبحي : لن ألعب في مصر إلا للأهلي

كشف رمضان صبحي نجم هجوم النادي الأهلي موقفه بشأن مستقبله بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر وعودته من جديد لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بداية من الموسم المقبل. Advertisements

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يسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى إلى تحقيق إنجازات خاصة مع المارد الأحمر، حيث أن الهدف الأكبر أمامه خلال المرحلة المقبلة هو حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد أن بات قاب قوسين أو أدني من حسم لقب الدوري المصري الذى سيتم حسمه موقفه خلال الايام القليلة المقبلة سواء بالاستكمال أو الالغاء، فى ظل التوقف الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.