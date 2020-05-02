7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي يحدد خطوة جديدة فى رحلة علاج "ركبة" كريم نيدفيد منتصف مايو

الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية

بدأ عدد من أندية الجمعية العمومية وتحديدًا المستبعدة من قبل اتحاد الكرة في تجهيز شكوي لتقديمها الي اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الرياضة لمعرفة أسباب استبعادهم الي جانب أن هناك مراكز شباب تم استبعادها اقدم من أندية موجودة حاليا.

صور.. محافظ الدقهلية يستقبل طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، حيث يتواجد اللاعب حاليا فى مسقط رأسه بالدقهلية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.