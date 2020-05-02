شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يتسلح ببند جديد فى قضية حمدى النقاز بعد حكم الغرامة الزمالك يتسلح ببند جديد فى قضية حمدى النقاز بعد حكم الغرامة أرسل مسؤولو الزمالك إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توضيحًا جديدًا فى قضية التونسى حمدى النقاز، الذى فسخ عقده من طرف واحد مع النادى، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح اللاعب التونسى، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية التى يحرص مرتضى منصور، رئيس النادى، على متابعتها بصورة دورية. أحمد داوودا: شرف لى العودة للزمالك.. وأصبح لاعب حر بنهاية الموسم أكد أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش، أن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث وقع لفريق الطلائع لمدة موسم واحد، لافتًا إلى انه سيصبح لاعب حر من حقه التوقيع لأى نادٍ أخر خلال فترة الانتقالات المقبلة. الوداد يقطع طريق الأهلى والزمالك ويقترب من تجديد عقد الناهيرى كشفت تقارير صحفية مغربية، عن توصل نادى الوداد، لإتفاق مع نجمه اللاعب محمد الناهيرى، من أجل تجديد عقده مع النادى، لمدة 3 سنوات مقبلة، خاصة وأن عقده الحالى ينتهى فى نهاية الموسم الجارى، وهو اللاعب الذى ارتبط اسمه بعملاقي الكرة المصرية الزمالك والأهلى، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها اللاعب خاصة على مستوى دورى أبطال أفريقيا. Advertisements تعرف على هوية المحامى الإيطالى للزمالك فى قضية كهربا بالفيفا استقدم الزمالك محاميا إيطاليا لقضية كهربا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكشف مصدر مطلع بالنادى الأبيض لليوم السابع هوية المحامى الإيطالى، وهو سلفاتورى تشيفالى، الذى عمل مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطاليةن وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى. شاهد.. أوناجم يستعين بابنته لتنفيذ برنامج الزمالك فى المنزل استعان المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، بابنته خلال تنفيذ برنامج تدريب اللياقة البدنية الموضوع له من جانب الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، خلال فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا بعد توقف النشاط الكروى فى مختلف دول العالم.

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