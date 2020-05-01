الامارات | بالأرقام.. تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين ميسي وكريستيانو ومن الأفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين ميسي وكريستيانو ومن الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تاريخ كبير جمع أفضل لاعبين في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهتهم المباشرة قبل أن يغادر الدون ريال مدريد متجها إلى يوفنتوس الإيطالي ليغلق تاريخ امتد 9 سنوات اشهل خلاله 30 كلاسكيو جمع اللاعبين في مواجهات مباشرة أشعلت محبي النجمين طوال هذه السنوات.

وكان كريستيانو رونالدو قد قرر مغادرة ريال مدريد موسم 2018 تاركاً تاريخ كبير وباحثاً عن مجد جديد في الدوري الإيطالي بينما فضل الأرجنتيني ميسي إنهاء مسيرته في برشلونة.

وسلطت صحيفة “صن” البريطانية الضوء على مشوار اللاعبين والصراع المستمر بين جماهيرهما عن من الأفضل وبعيداً عن الجوائز الفردية لكلاً منهم فقد رصدت تاريخ المواجهات المباشرة بين النجمين.

وقالت الصحيفة: “إنه السؤال الذي يقسم مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، من هو أفضل، ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو؟

لقد أعطوا الكلاسيكو المتعة الحقيقية لمدة تسع سنوات ، وأشارت الصحيفة أننا سننظر في كيفية مقارنتهم عندما يواجهون بعضهم البعض.

وقالت: “يعرف اللاعبين بعضهما البعض جيدًا، بالطبع ، بعد أن اصطدما بالقدم في عشرات المسابقات في الكلاسيكو على مر السنين، لطالما كانت الكلاسكيو أكثر من مجرد مباراة لكرة القدم لعشاق الأندية وامتلاك أفضل لاعبين في العالم إلى أبعاد مختلفة”.

وقد واجه رونالدو مع ميسي 30 مرة خلال مواسمه التسعة، ووصل هداف برشلونة البارز مرمى ريال مدريد في جميع لقاءاتهم في 22 مرة، في حين أن رونالدو قد يكون لديه ستة أهداف أقل، إلا أنه يحمل الرقم القياسي للتسجيل في أكثر كلاسيكوس متتالية في ست مباريات متتالية في عام 2012.

كما سجل ميسي هدفه 500 للعمالقة الكتالونيين ضد ريال في مباراة مثيرة في عام 2017، والذي وضع برشلونة أيضًا في صدارة الدوري الإسباني.

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اشتهر الأرجنتيني بخلع قميصه رقم 10 أمام جمهور الريال لإثبات سبب اعتباره أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور.

وفي المرة التالية لم يسكت رونالدو خلال زياراته الكامب نو وسجل في مباراة الذهاب بأغسطس 2017، وقام بتقليد احتفال فرنيمي الكبير من خلال عرض قميصه رقم 7 للجمهور وهو ما جعله ينال البطاقة الصفراء، وفي نفس المباراة، نال رونالدو البطاقة الصفراء الثانية وتعرض للطرد، مما أدى إلى دفع الحكم إلى الأمام، وكانت هذه البطاقة الحمراء الوحيدة التي ظهرت في مواجهات الثنائي الثلاثين حيث تمكن ميسي من الحفاظ على هدوئه والهروب بثلاث صفارات أقل من منافسه اللدود.

واشارت الصحيفة أنه عندما يتعلق الأمر بنجاح كلاسيكو، كان المايسترو الأرجنتيني على الجانب الفائز أكثر من نجم يوفنتوس ، مع أربعة انتصارات أخرى.

حقق رونالدو تسعة انتصارات فقط على برشلونة، مع نسبة فوز بلغت 26 في المائة فقط حيث انتهت ثماني مباريات بالتعادل.

وكان رمز البرتغال قد غادر فريق ريال مدريد لتحدي جديد في يوفنتوس 2018 ، في حين لعب ميسي مسيرته الكاملة في برشلونة، وأصبح يمكن القول أنه أعظم لاعب للنادي على الإطلاق.

وعندما تحدث أيقونة البرازيل الأسطورة بيليه الأسبوع الماضي، أعتبر بيليه البالغ من العمر 79 عامًا ميسي أفضل لاعب في هذا الجيل، بعد أشهر فقط من انحيازه إلى منافسه اللدود رونالدو.

وقالتت الصحيفة: “قد لا يكون بيليه قادرا على مقارنتهما ولكن في المعارك وجهاً لوجه يتفوق فيها ميسي، نأمل فقط أن يحصلوا على معركة أخرى قبل التقاعد”.

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