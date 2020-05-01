شكرا لقرائتكم خبر عن «بوطيب» يرفض عرضًا جديدًا لسحب شكواه ضد الزمالك أمام «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الدولي المغربي خالد بوطيب، العرض الذي تقدم به نادي الزمالك، مقابل تنازله عن الشكوى التي رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل حصوله على باقي مستحقاته، عقب قيام النادي الأبيض بفسخ التعاقد معه من جانب واحد.

وبحسب موقع «le360 sport» المغربي، اقترح مسؤولو الزمالك، على خالد بوطيب دفع مليون و300 ألف دولار على أقساط مقابل تنازله عن الشكوى، إلا أن اللاعب المغربي يتمسك بالحصول على 2 مليون دولار دفعة واحدة، من أجل التنازل عن الشكوى، خاصة وأنه كان يطالب بالحصول على مبلغ ثلاثة ملايين يورو، باقي مستحقاته علاوة على مصاريف العملية الخاصة به.

كان الزمالك قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد بوطيب في شهر فبراير الماضى، بداعي غيابه عن التدريبات ورفضه الخضوع لفحص طبي، بعدما كان تعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية، قادما من صفوف فريق مالطيا سبور التركي.