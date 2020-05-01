موقع مغربي: عصام الحضري ثاني أفضل حارس مرمى في تاريخ أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في قائمة أفضل 20 حارسا في تاريخ قارة أفريقيا، وذلك بعدما توج بمجموعة من الألقاب مع الفراعنة والأهلي وله رصيد كبير من المباريات الدولية.
وبحسب موقع «le360 sport» المغربي، جاء الحضري في المرتبة الثانية في قائمة أفضل حارس إفريقي على مر العصور، وراء توماس نكونو، حارس المنتخب الكاميروني السابق، والذي تألق بشكل لافت في مونديال 1990 و94 رفقة منتخب الأسود.
واحتل المركز الثالث بروس جروبلار حارس منتخب زيمبابوي، يليه في المركز الرابع والخامس الكاميرونيان جوزيف أنطوان بيل وإدريسا كاميني فيما احتل الحارس المغربي بادو الزاكي المركز السادس.
واحتل النيجيري فينسنت إنياما المركز السابع، وأندري أونانا الكاميروني ثامنا، ونصر الدين دريد الجزائري تاسعا، والتونسي شكري الواعر عاشرا.
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الوضع في مصر
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اصابات
5,895
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تعافي
1,460
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وفيات
406
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