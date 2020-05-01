شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شوبير يقوم بدور المدرب ويؤهل نجله لحراسة عرين الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، دور المدرب، من أجل تأهيل نجله مصطفى، خلال الحجر المنزلى الذى فرض على الجميع بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

ونشر شوبير مقطع فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على انستجرام، خلال قيامه بتدريب وتأهيل نجله على حراسة المرمى، وتجهيزه ليصبح حارس الفريق الأحمر فى المستقبل.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل تفوق محمد الشناوى الحارس الأساسى حالياً للنادى الأهلى، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.

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وفى وقت سابق، أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن حزنه لرحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر، قائلا: القرار كان صعب علينا لأنه قيمة كبيرة.

وقال شوبير فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع سيف زاهر، قيمة كبيرة بحجم اكرامي لن يتدرب معنا بالاهلي أمر محزن وهو أول شخص بارك لي على قيدي بالقائمة الأفريقية ودائما ما يدعمنا ويتابعني باستمرار وكذلك مع باقي الحراس

وعن قدرته على المشاركة مع الأهلي أكد أنه اعتاد على الضغوط والتدريب بالنادي مثل المباراة بالمثل.