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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يستعرض تدريباته فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الأهلى، عضلات ساقيه خلال خوضه التدريبات فى الحجر المنزلى، بسبب توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع لتفشى فيرس كورونا.
ويحرص السولية وجميع لاعبى الأهلى على خوض التدريبات المنزلية بالشكل الذى يقوم الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر بتحديده.
ودخل ثلاثي الأهلي "عمرو السولية محمد الشناوي ومروان محسن" قائمة اللاعبين المُرشحين لتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة، حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى ملف تعديل عقود بعض لاعبى الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادى أكثر فترة مُمكنة.
وجدد الأهلى عقد وليد سليمان موسمين، فيما وجه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور بنهاية الموسم الجارى، أما أحمد فتحى فرفض التجديد للقلعة الحمراء وأعلن أنه سيرحل من المادى بنهاية الموسم الجارى.
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