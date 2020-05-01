شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يستشير كبار الأهلي قبل تحديد مستقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص حسام عاشور قائد النادي الأهلي على استشارة كباتن الفريق الأحمر الكبار سواء لاعبي الكرة أو المعتزلين منهم، قبل اتخاذ قراره النهائي سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية في السنوات القادمة.

وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلي منهم عماد متعب وحسام غالي وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائي خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلي تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضاً حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم في الوقت الذي يري عاشور أن بإمكانه اللعب لمدة موسمين من الأن على أقل تقدير.

وأغرت عدد من الأندية المحلية التي ترغب في الحصول على خدمات حسام عاشور ومنها الاتحاد السكندري وسموحة حسام عاشور بالحصول على شارة القيادة بمجرد انتقاله للفريق بخلاف بعض الامتيازات الأخرى، ومنها اعفائه من نسبة المشاركة والضرائب.

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ويُفضل حسام عاشور الرحيل خارج مصر بعد تلقيه أكثر من عرض خليجي مفضلاً أياهم على العروض المحلية التي تلقاها لرغبته في عدم ارتداء قيمص أي نادي في مصر غير الأهلي، ويدرس حسام عاشور العروض الخليجية التي تلقاها في الأيام الأخيرة بعناية، قبل إعلان قراره النهائي سواء بالانتقال لنادي أخر أو الاعتزال بنهاية الموسم داخل جدران القلعة الحمراء، في ظل رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وعرض الأهلي على عاشور استثنائه من قرار مجلس الادارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم اقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.