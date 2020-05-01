شكرا لقرائتكم خبر عن كأس وميدالية السوبر .. قائد الزمالك يهنئ إسلام جابر بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طارق حامد قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تهنئة إسلام جابر لاعب الفريق بعيد ميلاده الـ 24 حيث ولد صانع ألعاب القلعة البيضاء فى الأول من مايو عام 1996، وبدأ مسيرته مع كرة القدم بفريق الشرقية للدخان قبل أن يلتحق بنادى مصر المقاصة فى موسم 2017، ليبدأ رحلته مع الشهرة.

ونشر طارق حامد صورة إسلام جابر عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، وكان اللاعب يحتفل فى تلك الصورة بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4 _ 3 والتتويج بكأس السوبر المحلى.

فى موسم 2018 أعير إسلام جابر من مصر المقاصة إلى فريق الداخلية، حيث بزغ نجمه مع الفريق رغم تراجع النتائج، ودخل الحسابات الفنية لمنتخب الفراعنة ومنافسة نجوم الأهلى والزمالك، وهو ما جعله محط صراع الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى الماضي.

ومع بداية الموسم الجارى انتقل جابر إلى نادى الزمالك، باحثاً عن فرصة جديدة لصناعة المجد الشخصي، إلا أنه لم يحظ بفرصة كبيرة للمشاركة، فمنذ التحاقه بالقلعة البيضاء شارك إسلام جابر فى 7 مباريات بواقع 4 لقاءات فى الدورى العام وثلاثة فى دورى أبطال أفريقيا، صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

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حتفل إسلام جابر، لاعب الزمالك، بزفافه فى فترة التوقف الحالية التى جاءت لتجنب انتشار فيروس كورونا والتى استغلها اللاعب فى الاحتفال بزفافه وسط عدد من أسرته وأصدقائه الذين حرصوا على تقديم التهنئة له.

وحرص لاعبو الزمالك على تقديم التهنئة لإسلام جابر عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وتبادلوا التهانى مع اللاعب بتلك المناسبة فى ظل عدم حضور معظمهم نظرا لتجنب التجمعات تنفيذا لتعليمات تجنب انتشار فيروس كورونا.

وضمن إسلام جابر استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، رغم المشاركات القليلة له مع الفريق هذا الموسم حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 7 مباريات وجاء مجموع الدقائق التى شارك فيهم خلالهم ما يقرب من 257 دقيقة وصنع هدفًا وحيدًا، إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، يرى إن اللاعب سيكون من العناصر المتميزة مع الأبيض، حيث كان ينوى منح إسلام جابر إلى جانب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، فرص المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض المحلية بصورة منتظمة فى التشكيل الأساسى للفريق إلا إن توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حال دون ذلك، لذا سيحصل الثنائى على فرصتهما عند عودة النشاط الرياضى.