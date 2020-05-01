شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية صور.. محافظ الدقهلية يستقبل طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب بريزنتيشن تصدر بيانا رسميا رداً على نادي الجونة كمامة و حوانتي للاعبين في المباريات حال استئناف بطولة الدوري الأهلي يكشف حقيقة ضم مهاجم الصفاقسى فى ميركاتو الصيف Advertisements الزمالك يتسلح ببند جديد فى قضية حمدى النقاز بعد حكم الغرامة تعرف على هوية المحامى الإيطالى للزمالك فى قضية كهربا بالفيفا الأهلي يحدد خطوة جديدة فى رحلة علاج "ركبة" كريم نيدفيد منتصف مايو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 1 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.