شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حصل فايلر على دعم جماهير الأهلي؟ .. أرقام المدرب السويسرى تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى إلى تحقيق إنجازات خاصة مع المارد الأحمر، حيث أن الهدف الأكبر أمامه خلال المرحلة المقبلة هو حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد أن بات قاب قوسين أو أدني من حسم لقب الدوري المصري الذى سيتم حسمه موقفه خلال الايام القليلة المقبلة سواء بالاستكمال أو الالغاء، فى ظل التوقف الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان فايلر استطاع تسطير اسمه داخل قلوب جماهير القلعة الحمراء قبل فترة توقف الدوري بسبب النتائج الجيدة التى يحققها الفريق تحت قيادته منذ قدومه قبل بداية الموسم الحالي، حتى أن البعض قام بتشبيهه بالثعلب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي. Advertisements

يذكر أن ، السويسري رينيه فايلر طالب لاعبي الاهلى بالجري لمدة 20 دقيقة بجوار مقر إقامة كل لاعب لزيادة اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة توقف الدوري الحالية جراء "جائحة" كورونا ، حيث بدأ الجهاز الفني للفريق فى تجهيز مرحلة جديدة من عملية تأهيل اللاعبين فى منازلهم خلال فترة تعليق النشاط الرياضى الحالية بسبب ناجحة كورونا.

وطالب فايلر اللاعبين بالجري لمدة 20 دقيقة فى الحدائق الملحقة بمنازلهم او فى الاماكن المفتوحة فى محيط مقر إقامتهم من اجل الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية تحسبًا لعودة النشاط الرياضى قريبًا .

ويرسل المدير الفنى للأهلى، برنامج التدريبات بشكل يومى للاعبين، حيث بدأ فايلر تغيير النمط التدريبى تحسباً لعودة النشاط الكروى فى أى وقت، وذلك بعدما كان إرسال البرنامج التدريبى أسبوعياً فى الفترة الماضية.