شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي : لن ألعب في مصر إلا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رمضان صبحي نجم هجوم النادي الأهلي موقفه بشأن مستقبله بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر وعودته من جديد لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بداية من الموسم المقبل.

وأكد رمضان صبحي للمقربين منه أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي، مؤكداً أنه يرفض بشكل قاطع الانتقال للزمالك أو بيراميدز الذين دخلوا بالفعل في مفاوضات سابقة لضمه.

وشدد رمضان صبحي للمقربين منه أن رغبته الأولى هي العودة لأوروبا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو الانتقال لأى ناد أخر يلعب في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، معلناً أن رغبته الثانية حال البقاء في الدوري المصري هي الاستمرار مع النادي الأهلي.

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وكلّف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي بفتح باب التفاوض مرة أخرى مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائياً بعدما تراجع النادي عن موقفه السابق بتجميد صفقة رمضان صبحى المُعار من نادى هيدرسفيلد، وقرر الدخول فى مفاوضات مع النادى الإنجليزى لشراء اللاعب نهائياً على خلفية المستجدات التى فرضت نفسها على الصفقة مؤخراً وجعلت الأهلى يُعيد التفكير فى شراء اللاعب نهائياً .

وطلب الخطيب من أمير توفيق معرفة شروط النادى الإنجليزى للاستغناء عن اللاعب نهائياً ومعرفة موقف اللاعب من العروض الأخرى التي ترغب في شراؤه ومن المقرر أن يُقدم أمير توفيق تقريراً عن تفاصيل موقف اللاعب ومطالب النادي الإنجليزي ومنافسي الأهلي في الصفقة لمحمود الخطيب خلال الأيام المقبلة.