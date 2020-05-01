ساديو ماني يختار بين صلاح وفيرمينو.. تفوق في مصارعة الذراعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

لعب ساديو ماني لاعب ليفربول تحديًا مع أطفال النادي في فيديو مسجل حيث قام بالرد على أسئلتهم بشرط أن يختار بين محمد صلاح وربيرتو فيرمينو.

وردًا على سؤال حول اختياره لقصة الشعر التي يفضل أن يقوم بتجربتها: "آسف مو، لكني سوف اختار بوبي (فيرمينو)، مو لديه قصة شعر واحدة، أعتقد أن هذا الأمر ليس مثيرًا للاهتمام على الإطلاق."

Advertisements

أما عن صاحب الملابس الأكثر أناقة: "أعتقد أنه بوبي، مو في بعض الأحيان يكون فظيع."

ثم أجاب على سؤال حول من سيفوز في مباراة لمصارعة الذراعين: "سأقول أنه مو"، أما الأكثر مرحًا فهو "بوبي".

وفيما يتعلق بصاحب الموسيقى الأفضل، فقال: "مو يستمع إلى موسيقى أحبها، وبوبي أيضًا إنها ريجاتون (موسقى لاتينية) وأنا أحب هذا النوع أيضًا، لذا بالنسبة لي أحب بعض من أغاني مو وبعض من أغاني بوبي