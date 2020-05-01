"نمتلك الحافز".. رسالة من مدرب الرجاء للزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، أن الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر فريقه يُعد حافزًا للاعبين.

وأضاف السلامي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للرجاء، أن فريقه يخوض تحضيرات بجدية من حيث التدريبات التي يخوضها في منازلهم بسبب الحجر الصحفي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

المدير الفني للرجاء شدد خلال تصريحاته، أن فريقه يمتلك الطموح لمواصلة التنافس تحضيرًا للمباراتين الحاسمتين أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والإسماعيلي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وأوضح المدير الفني للرجاء، أن الإدارة تتواصل مع اللاعبين بشكل دوري من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة، استعدادًا لكافة السيناريوهات المحتمل إصدارها سواء بخصوص مستقبل الكرة في المغرب أو في القارة الأفريقية بشكل عام.

الرجاء سيواجه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة الأولى في الدار البيضاء، في المقابل يستضيف الزمالك بطل المغرب في الإياب على ملعب استاد القاهرة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أصدر قرارًا في الفترة الأخيرة بتأجيل المنافسات الأفريقية سواء على الأندية أو المنتخبات بسبب وباء فيروس كورونا.

أما على صعيد البطولة العربية، فسيستضيف الرجاء منافسه الإسماعيلي في إياب دور الأربعة حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح "الدراويش" بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف.