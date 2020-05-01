دورة رمضانية.. الأهلي والزمالك وبيراميدز يشكلون فريق أحلام نادر السيد الخماسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يتنفس المصريون كرة القدم مثل الماء والهواء، لذلك ينتظر الشباب والرجال والأطفال شهر رمضان المُبارك من أجل خوض منافسات كروية حماسية على غرار ما يُتابعونه عبر شاشات التلفزيون من خلال المدرجات لأنديتهم ونجومهم المفضلين.

الدورات الرمضانية في مصر لها تاريخ كبير، أقيمت قديماً في الشوارع والحارات، وانتقلت إلى الملاعب الخضراء والترابية والترتان والصالات المغطاة، فلا يهم موقعك إذا كنت في مدينة أو قرية أو حي شعبي، أو كم تملك من المال، بإمكانك دائماً المشاركة في واحدة من ألاف الدورات الرمضانية التي تقام كل عام.

"الخليج 365" تواصل مع النجوم الذين شاركوا في الدورات الرمضانية، لاستعادة ذكريات واحدة من أفضل العادات الرمضانية عند محبي كرة القدم، خاصة مع عدم إقامة أي نشاط رياضي حالياً لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

- هل تتذكر أول دورة رمضانية شاركت بها؟ كيف كانت وما هي أحداثها؟

كنت حريصاً على المشاركة في الدورات الرمضانية منذ الصغر في قريتي "كفر الصلاحات" بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، كانت أجواء ممتعة، كنا نقوم بعمل دورة في القرية، وأحيانا دورة بين القري بحيث كل قرية تقوم بتكوين فريق يمثلها وكنت انا من ضمن فريق كفر الصلاحات.

كنت ألعب بشكل أساسي في الدورات الرمضانية مع من هم في نفس سني وأيضا أساسياً مع من يكبرونني في العمر، كانوا يرونني مميزاً وكانوا يعتمدون علي بشكل مستمر.

- بعد أن أصبحت لاعباً محترفاً، هل شاركت في الدورات الرمضانية دون علم ناديك؟

Advertisements

لم أشارك طوال تواجدي كلاعب محترف في أي دورة رمضانية في قريتي لأنني كنت أشعر أن الأمور لن تأخذ على محمل الجد بشأن المكسب والخسارة من جانب المشاركين في الدورة.

- أول جائزة كسبتها من الدورات الرمضانية، وأكبر جائزة؟

الجوائز التي كنا نفوز بها كانت عبارة عن ميدالية او تيشرت، ولم يسبق لي أن شاركت في دورة يحصل فيها البطل علي مقابل مادي.

- أفضل فريق خماسي لعبت معه دورات رمضان، من المشاهير أو أصدقائك، وأخطر فريق خفت من مواجهته يضم لاعبين مشهورين؟

لعبت دورة في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد من قبل مع نجوم الأهلي السابقين وكان فريقي يضم أحمد حسن استاكوزا وأخرون، وفي المباراة النهائية واجهنا فريق يضم محمد فاروق واحمد حسن ووائل القباني واحمد بلال.

- اختر لنا فريق خماسي بحضورك من بين لاعبي الدوري المصري الحالي، يمكنك معه الفوز بأي دورة رمضانية وهزيمة أي فريق خماسي داخل مصر؟

فريقي الخماسي الذي أستطيع الفوز به على أي خصم هو أحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمود عبد المنعم كهربا وشيكابالا.