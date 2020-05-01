تقارير: إلغاء الدوري المغربي سيجعل كاف يؤجل مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الجمعة، أن إلغاء الدوري المغربي خلال هذا الموسم سيجعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يتخذ قرارًا بتأجيل منافسات مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وبحسب صحيفة "LE360" المغربية، فإن قرار الجامعة الملكية (الاتحاد المغربي لكرة القدم) سيكون حاسمًا في تحديد موعد نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وأضافت الصحيفة المغربية وفقًا لمصادر مطلعة، أن إلغاء الدوري المغربي سيسبب مشاكل عديدة للأندية الثمانية في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية حيث سيكون استئناف المسابقات القارية في سبتمبر أو أكتوبر.

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الصحيفة شددت أن تأجيل الدوري المغربي سيهدد مشاركة عدد من اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم خلال شهر يونيو، أو الذين سيغادرون من أجل الاحتراف رفقة أندية جديدة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن استئناف بطولة الدوري المغربي رهين موافقة وزارتي الصحة والداخلية بناءً على الوضع الصحي في المغرب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اتخذ قرارًا في الأونة الأخيرة بتأجيل مسابقات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى بسبب وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك بقطبي المغرب الوداد والرجاء البيضاويين على الترتيب ضمن نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل سيواجه بيراميدز بحوريا كوناكري الغيني، ويلعب نهضة بركان المغربي ضد مواطنه حسنية أغادير في نصف نهائي الكونفدرالية.