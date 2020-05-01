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تشوميني بديلا ل كامافينجا في ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية عن خطة السرية حال فشل التوقيع مع لاعب وسط رين الفرنسي إدواردو كامافينجا و الذي يعد واحدا من الأسماء المطلوبة لتدعيم صفوف الملكي

في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية ان ريال مدريد وضع نجم موناكو الشاب أوريلين تشواميني صاحب العشرين عاما كبديل محتمل

في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق مع رين الفرنسي لضم إدواردو كامافينجا.

ويلعب تشواميني في مركز لاعب ارتكاز وانتقل إلى موناكو في يناير الماضي من بوردو مقابل 18 مليون يورو بعدما خاض مع بوردو 37 مباراة .

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