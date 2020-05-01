ظهور 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في نادي كولن الألماني

أعلن كولن الألماني عن ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد، "كوفيد-19" بين الأفراد العاملين في النادي. النادي. وكشف النادي الألماني في بيان رسمي نشره اليوم الجمعة عن إصابة 3 أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا، بعد ما ظهرت نتائج اختباراتهم إيجابية. عن إصابة 3 أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا، بعد ما ظهرت نتائج اختباراتهم إيجابية. ورفض النادي نشر أسماء المصابين احترامًا للخصوصية.

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