اتحاد العاصمة الجزائري يعلن تخفيض رواتب اللاعبين

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، تخفيض رواتب جميع لاعبي فريق كرة القدم، بسبب فترة التوقف جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، منذ مارس الماضي.

وأكد النادي اليوم الجمعة، في تصريحات عبر الإذاعة الجزائرية أن نسب التخفيض ستتراوح ما بين 45 إلى 50%، تقديراً للوضع الراهن.

يذكر أن النادي الجزائري قد أعلن مؤخراً تعيين اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى في منصب المدير الرياضي بالنادي، لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالنواحي الفنية. الماضي.وأكد النادي اليوم الجمعة، في تصريحات عبر الإذاعة الجزائرية أن نسب التخفيض ستتراوح ما بين 45 إلى 50%، تقديراً للوضع الراهن.يذكر أن النادي الجزائري قد أعلن مؤخراً تعيين اللاعب الدولي السابق عنتر يحيى في منصب المدير الرياضي بالنادي، لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالنواحي الفنية.

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