مطالب بإقالة سيد عبدالحفيظ بعد تسريبات ظهوره مع رامز جلال

ارتفعت حالة الغضب بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والتي وصلت إلى المطالبة بإقالة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بعد تسريبات حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي يظهر بها عبدالحفيظ. تسريبات حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي يظهر بها عبدالحفيظ. وجاء غضب أعضاء مجلس الأهلي من ظهور مدير الكرة في البرنامج الترفيهي وان ظهوره في مواقف محرجة يقلل من شأنه ويجعله مادة للسخرية وهو يمثل أكبر نادٍ في إفريقيا والوطن العربي.



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