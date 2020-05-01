دجيكو يطالب السلطات الإيطالية بسرعة حسم قرار عودة الدوري

طالب إيدين دجيكو لاعب فريق روما الإيطالي، السلطات الإيطالية، بسرعة حسم موقفها وإصدار قرار نهائي يقضي بعودة منافسات الدوري، بعد فترة توقفها منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فريوس المستجد.

وقال دجيكو، في تصريحات للصحافة الإيطالية اليوم الجمعة، الجميع يرغب في العودة بأسرع توقيت، كرة القدم صناعة لا تقتصر على اللاعبين فقط وهناك أشخاص تضرروا كثيراً من فترة التوقف، فالرياضة ليست لاعبين فقط.

وأضاف، جميع الأندية اتفقت على رغبتها في العودة، وأعلم أن نادي روما أتخذ من الإجراءات الوقائية، ما يحقق ضمان العودة بأقصى معايير السلامة للجميع.

كورونا المستجد.وقال دجيكو، في تصريحات للصحافة الإيطالية اليوم الجمعة، الجميع يرغب في العودة بأسرع توقيت، كرة القدم صناعة لا تقتصر على اللاعبين فقط وهناك أشخاص تضرروا كثيراً من فترة التوقف، فالرياضة ليست لاعبين فقط.وأضاف، جميع الأندية اتفقت على رغبتها في العودة، وأعلم أن نادي روما أتخذ من الإجراءات الوقائية، ما يحقق ضمان العودة بأقصى معايير السلامة للجميع.

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