اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يزاحم ريـال مدريد على لاعب أياكس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نيته في التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأضافت تقارير إنجليزية اليوم الجمعة، أن اليونايتد ينوي

الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب للحصول على خدماته، في الوقت الذي يرغب فيه ريـال مدريد الإسباني أيضاً في ضم اللاعب منذ الصيف الماضي.
وواصلت، أن رحيل بول بوجبا عن اليونايتد والمتوقع حدوثه في الميركاتو المقبل، قد يعجل من ضم نجم أياكس إلى البريميرليج.
يذكر أن هولندا، قد أعلنت مؤخراً إلغاء منافسات الدوري، دون تحديد الفريق البطل بالرغم من تصدر أياكس للمنافسات.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يزاحم ريـال مدريد على لاعب أياكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا