مانشستر يونايتد يزاحم ريـال مدريد على لاعب أياكس

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نيته في التعاقد مع دوني فان دي بيك لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضافت تقارير إنجليزية اليوم الجمعة، أن اليونايتد ينوي

الدخول في مفاوضات جادة مع اللاعب للحصول على خدماته، في الوقت الذي يرغب فيه ريـال مدريد الإسباني أيضاً في ضم اللاعب منذ الصيف الماضي.وواصلت، أن رحيل بول بوجبا عن اليونايتد والمتوقع حدوثه في الميركاتو المقبل، قد يعجل من ضم نجم أياكس إلى البريميرليج.يذكر أن هولندا، قد أعلنت مؤخراً إلغاء منافسات الدوري، دون تحديد الفريق البطل بالرغم من تصدر أياكس للمنافسات.