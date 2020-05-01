مورايس: انضمام ميسي إلى إنتر ميلان ليس أمرًا مستبعدًا

قال جوزيه مورايس، المدرب المساعد السابق للبرتغالي جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه إدارة إنتر ميلان، أن وجود ميسي في صفوف الفريق الإيطالي ليس أمراً مستبعداً.

وقال مورايس في تصريحات نقلتها الصحافة الإيطالية اليوم الجمعة، أن مستقبل ميسي مع الإنتر سيكون مثالياً، فهو شخص مرغوب في تواجده، ورئيس النادي شخصاً يتطلع جاهداً إلى ضمه.

وأضاف في تصريحاته، تواجد خافيير زانيتي في مهمة المدير الرياضي للإنتر قد يسهل مهمة انتقال ميسي للإنتر، بصفته شخص مقرب منه.

ويرغب الصحافة الإيطالية اليوم الجمعة، أن مستقبل ميسي مع الإنتر سيكون مثالياً، فهو شخص مرغوب في تواجده، ورئيس النادي شخصاً يتطلع جاهداً إلى ضمه.وأضاف في تصريحاته، تواجد خافيير زانيتي في مهمة المدير الرياضي للإنتر قد يسهل مهمة انتقال ميسي للإنتر، بصفته شخص مقرب منه.ويرغب برشلونة في حسم أمر ميسي بتجديد التعاقد، خاصة وأن عقده ينتهي في يونيو من العام المقبل.

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