أعلن فريق نابولي الإيطالي عودته لاستكمال تدريباته، الإثنين المقبل، بعد فترة توقف النشاط الرياضي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.

واتخذت إدارة النادي الإيطالي عدداً من الإجراءات الوقائية، أهمها خوض اللاعبين للتدريبات على أكثر من ملعب لضمان تحقيق أكبر قدر من التباعد بينهما، كذلك تواجد اللاعبين في غرف فردية خاصة بالأغراض الشخصية وعمليات الاستشفاء عقب المران.

كانت رابطة

الوقائية، أهمها خوض اللاعبين للتدريبات على أكثر من ملعب لضمان تحقيق أكبر قدر من التباعد بينهما، كذلك تواجد اللاعبين في غرف فردية خاصة بالأغراض الشخصية وعمليات الاستشفاء عقب المران.كانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت اليوم الجمعة، موافقة جميع الأندية المشاركة، على استكمال المنافسات مجدداً، على أن يتم عرض تلك الرغبة على السلطات الحكومية لنحديد التوقيت النهائي للمباريات المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يُنهي ترتيباته الوقائية قبل استئناف التدريبات الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.