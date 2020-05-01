أعلن فريق نابولي الإيطالي عودته لاستكمال تدريباته، الإثنين المقبل، بعد فترة توقف النشاط الرياضي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.
واتخذت إدارة النادي الإيطالي عدداً من الإجراءات
كانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت اليوم الجمعة، موافقة جميع الأندية المشاركة، على استكمال المنافسات مجدداً، على أن يتم عرض تلك الرغبة على السلطات الحكومية لنحديد التوقيت النهائي للمباريات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نابولي يُنهي ترتيباته الوقائية قبل استئناف التدريبات الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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