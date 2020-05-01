اخبار الرياضه

ميسي يحتفل بمرور 15 عام على أول أهدافه بالليجا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

احتفل الأرجنتيني ليونيل لاعب فريق الإسباني بذكرى مرور 15 عام، على أول أهدافه بالدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني.
ونشر ميسي عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم

الجمعة، فيديو للهدف، معلقاً عليه قائلاً "كما هو سريع مرور الوقت .. مر 15 عام على هذا الهدف .. تحياتي للجميع".
وكان هذا الهدف في شباك فريق ألباسيتي في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا، وجاء بصناعة برازيلية من أقدام رونالدينيو.
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني سجل الظهور الأول مع الفريق الأول ببرشلونة في عام 2004، تحت قيادة المدير الفني فرانك ريكارد.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يحتفل بمرور 15 عام على أول أهدافه بالليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا