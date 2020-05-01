ميسي يحتفل بمرور 15 عام على أول أهدافه بالليجا

احتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني بذكرى مرور 15 عام، على أول أهدافه بالدوري الإسباني مع الفريق الكتالوني.
ونشر ميسي عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم
وكان هذا الهدف في شباك فريق ألباسيتي في إطار منافسات الجولة 34 من الليجا، وجاء بصناعة برازيلية من أقدام رونالدينيو.
يذكر أن اللاعب الأرجنتيني سجل الظهور الأول مع الفريق الأول ببرشلونة في عام 2004، تحت قيادة المدير الفني فرانك ريكارد.
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