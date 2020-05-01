من هو أوريلين تشواميني هدف ريال مدريد القادم؟

ينوي ريال مدريد التوقيع مع لاعب خط الوسط الدفاعي الفرنسي الذي يدعى “أوريلين تشواميني”، من صفوف فريق موناكو في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تأمين صفقة “مبشرة” للمستقبل.

وستتم الصفقة إذا لم يتمكنوا من التوافق مع رين بشأن ضم “إدواردو كامافينجا” ، وهي تفاصيل نشرتها صحيفة “سبورت”، التي أكدّت ارتباط ريال مدريد بمفاوضات مع تشاوميني.

وجاء في تقرير جديد نشرته صحيفة “آس” أن آمال ريال مدريد في التعاقد مع كامافينجا من رين أصبحت الآن “في الهواء” حيث من المرجح أن يصعد النادي الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

ويبحث المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” عن اكتشاف “بول بوجبا” جديد، بعد الفشل في استقدام اللاعب الأصلي، في ظل تمسك نادي مانشستر يونايتد بخدماته، وسعره “الباهظ” الذي يتجاوز الـ100 مليون يورو.

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من هو أوريلين تشواميني؟

تشواميني لاعب شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وهو من أصل كاميروني، ولكن تم تجنيده من قبل فرنسا في منتخب تحت الـ 19 سنة، لكنه ظهر لأول مرة في الدوري الفرنسي 1 الموسم الماضي فقط.

وصل تشواميني إلى موناكو في فترة الانتقالات الشتوية لشهر يناير الماضي، عندما دفع 18 مليون يورو لتوقيعه من بوردو ، ويقال إن المحور الدفاعي هو أحد أكثر لاعبي كرة القدم الفرنسية قيمة حالياً.

بعد 37 مباراة مع بوردو، لعب تشواميني ثلاث مباريات فقط مع فريقه الجديد، الذي يدربه مدرب المنتخب الإسباني السابق “روبرتو مورينو”.