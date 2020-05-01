جوارديولا يخطف داني ألفيش الجديد “يان كوتو” من برشلونة

كشف الشاب البرازيلي الدولي “يان كوتو” عن تدخل شخصي من المدرب “بيب جوارديولا” لإقناعه بالانضمام إلى مانشستر سيتي بدلاً من فريق برشلونة.

وفي مارس، أكد بطل إنجلترا مانشستر سيتي أن الظهير الأيمن المراهق الحاصل على الكثير من الإشادات، سيصل إلى النادي السماوي من كوريتيبا في الميركاتو الصيفي بعد أن كان مرتبطًا بشدة بالانتقال إلى برشلونة.

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كما هو موضح من قبل “سبورت”، قام اللاعب بصياغة عقد لمدة خمس سنوات مع عملاق الدوري الإنجليزي في صفقات الصيف، مع صفقة تبلغ قيمتها 6 ملايين يورو مقدمًا بالإضافة إلى 6 ملايين يورو أخرى على أقساط.

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وتم الإبلاغ سابقًا في كل من صحيفتي “سبورت” و “موندو ديبوتيفو” أن صفقة حسمت للبلاوجرانا بقيمة 5 ملايين يورو، ولكن بعد تقديم مانشستر سيتي لضعف المبلغ، بات هو الفريق الأقرب للإعلان الرسمي.

وقال كوتو لشبكة إي إس بي إن البرازيل “لقد أجريت محادثة مع برشلونة واعتقدت أنني سأذهب إلى هناك، ولكن بعد ذلك ظهر مانشستر سيتي وأظهر لي كيف ستكون الأمور جيدة معهم”.

وتابع كاشفصا عن تفاصيل الصفقة “في البداية، أرادوا استعارتي على الفور، ولكن بعد ذلك تحدثت مع جوارديولا، قال لي إنني سأحضر منذ بداية الموسم، وسيعتمد عليّ بصفة مستمرة، كان جوارديولا منتبهًا جدًا وقال إنه سعيد حقًا لأنني قادم إلى النادي، لقد كان أفضل قرار بالنسبة لي “.