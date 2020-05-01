اقتراب باريس سان جيرمان من “أليكس تيليس” ينقل كورزاوا إلى برشلونة

يقترب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع ظهير نادي بورتو “أليكس تيليس“، مما سيسمح لهم بترك “يفين كورزاوا” يرحل إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي بدون مقابل.

وكشفت “سبورت” عن سلسلة انتقالات، حين أكدت أن ظهير أيسر باريس سان جيرمان “كورزاوا” من المحتمل أن يكون بديل “جوردي ألبا” في برشلونة بالموسم المقبل، مع خروج متوقع لـ“جونيور فيربو” من الكامب نو، بعد عام واحد فقط من انضمامه من ريال بيتيس.

ووقع برشلونة مع جونيور فيربو مقابل 18 مليون يورو من ريال بيتيس الصيف الماضي، لكن اللاعب المولود في الدومينيكان خيب الآمال، ولم يستطع ترك أي بصمة هذا الموسم بالقميص الكتلوني.

وأكدت التقارير البرتغالية، وخاصة صحيفة “أبولا” تقديم إدارة باريس سان جيرمان لمبلغ قيمته 25 مليون يورو من أجل ضم ظهير بورتو “أليكس تيليس”، الذي سيزامل “خوان بيرنات” في صفوف حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل.

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كورزاوا يعتبر مدافع متمرس من ذوي الخبرة، حيث مثل أبطال العالم في 13 مناسبة، وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى الباريسيين في صفقة بقيمة 25 مليون يورو من موناكو في صيف 2016 وشارك في 123 مباراة منذ ذلك الحين، حيث فاز بـ 13 كأسًا محليًا بما في ذلك ثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي 1 على التوالي.

باريس سان جيرمان يقطع طريق تشيلسي نحو أليكس تيليس

ولعب كورزاوا بانتظام في باريس سان جيرمان طوال المواسم الأربعة الماضية، ولكنه وجد دوره أكثر محدودية هذا العام بعدما بدأ تسع مباريات فقط في الدوري الفرنسي.

وسينضم كورزاوا كما هو متوقع إلى برشلونة، بسبب كوّنه لاعب “حر” لن يكلف النادي الإسباني الذي يعاني “اقتصاديًا” رسوم انتقال، وهو ما تسعى له إدارة “جوزيب ماريا بارتوميو” خلال تلك الفترة المُعقدة.