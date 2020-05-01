رياضة | الاتحاد الدنماركي يأمل في استئناف الدوري في 29 مايو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الدنماركي يأمل في استئناف الدوري في 29 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة عن أمله في استئناف دوري الأضواء المحلي في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.

وتم تعليق المنافسات في كل مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.

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وحدد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) 25 مايو موعدا نهائيا لمسابقات الدوري للإعلان عن خططها لاستئناف الموسم.

وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان منفصل "يتعين استئناف الدوري بحلول 29 مايو حتى نتمكن من إدارة البطولة بشكل جيد يراعي صحة وسلامة اللاعبين".

والبطولة متوقفة منذ شهرين ونصف الشهر ويأمل الاتحاد في إقامة أول مباراة بعد العودة في 29 مايو رهنا بموافقة الحكومة.