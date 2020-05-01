رياضة | بارما يعلق التدريبات لحين موافقة الحكومة على البروتوكول الصحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بارما يعلق التدريبات لحين موافقة الحكومة على البروتوكول الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بارما الإيطالي، أنه لن يستفيد من قرار إدارة المنطقة باستئناف التدريبات، لأن ذلك يخالف قرارات الحكومة وقواعد الإغلاق العام المفروضة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكشف النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه سينهي الإغلاق، القائم طوال شهرين، في حال موافقة الحكومة على البروتوكول الصحي المقدم من الاتحاد الإيطالي.

وأصدرت حكومة إميليا-رومانيا الإقليمية، الخميس، مرسوما وقع عليه جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، والذي يسمح باستئناف التدريب للرياضيات الفردية مثل الركض والدراجات، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

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وأصبح بمقدور أندية بولونيا وساسولو وسبال، التي تنتمي أيضا لمنطقة شمال إيطاليا، أن تستأنف تدريباتها خلف أبواب مغلقة في مراكز التدريب، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي، أمس الخميس، أنها ستلتزم بقرارات الحكومة التي منعت الفرق من التدريب حتى 18 مايو (أيار) الجاري، في الوقت الذي ما زالت تنظر فيه في البروتوكول الصحي.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في أوائل مارس (أذار) الماضي، مع تبقى 12 مرحلة على نهايته.