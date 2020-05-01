رياضة | برشلونة يرفع راية التحدي للتعاقد مع مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفع راية التحدي للتعاقد مع مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمسك نادي برشلونة بفكرة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولا يخطط نادي برشلونة لكسر الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مع إنتر ميلان، والبالغ 111 مليون يورو، ولكنه تقدم بعرض جديد تضمن إمكانية إدخال ثلاثة من لاعبيه، بالإضافة إلى مبلغ مالي، إلى عقد ضم المهاجم الأرجنتيني.

واللاعبون الثلاثة هم، التشيلي أرتورو فيدال، والبرتغالي نيلسون ساميدو، والإسباني جونيور فيربو.

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وتتحدث الصحف الإسبانية أيضا، عن عزم برشلونة بيع البرازيلي آرثر ميلو، الذي تقدر قيمته بنحو 60 مليون يورو، من أجل توفير الأموال للتعاقد مع مارتينيز، أو استعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

وكانت إدارة إنتر طالبت نظيرتها في برشلونة، بمبلغ 90 مليون يورو، وفيدال، بالإضافة لاستعارة الفرنسي أنطوان غريزمان لمدة عام واحد، مقابل التخلي عن خدمات مارتينيز.

ويمتد عقد مارتينيز (22 عاما) مع إنتر حتى العام 2023، وسجل له في موسم 2019/2020، 16 هدفا في 31 مباراة.