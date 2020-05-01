رياضة | استقالة مفاجئة لمسئول بارز في أهلي جدة السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استقالة مفاجئة لمسئول بارز في أهلي جدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، أحمد نور، الجميع اليوم الجمعة، وأعلن عن تقديمه لاستقالته.

وكتب نور عبر حسابه في موقع "تويتر": "تقدمت باستقالتي من منصب الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي.. راجيا من الله أن أكون وفقت خلال فترة إدارتي، وسائلا المولى عز وجل أن يسخر لأهلينا من هو أفضل مني".

ولم يكشف نور الأسباب التي دفعته لتقديم الاستقالة.

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وكان نور تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي أهلي جدة في يوليو 2019.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن منتصف شهر مارس الماضي، تعليق مسابقة الدوري إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في ملاعب المملكة.