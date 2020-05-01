رياضة | فايلر يوجه نصيحة لنجوم الأهلي في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يوجه نصيحة لنجوم الأهلي في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب من لاعبي الفريق ضرورة الالتزام بتعليماته فيما يتعلق بالحفاظ على التدريبات بصورة منتظمة في شهر رمضان المبارك.

وأفادت التقارير الصحفية بأن رينيه فايلر حذر لاعبي الأهلي من التراخي والاستهتار في شهر رمضان الكريم وعدم اتباع التعليمات الفنية بخصوص التدريبات في منازلهم من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

Advertisements

وأكدت التقارير الصحفية أن فايلر هدد نجوم الأهلي بتوقيع غرامة مالية مغلظة والاستبعاد الفني في حال عدم تطبيق تعليماته بشأن التدريبات في منازلهم.

وأوضحت التقارير الصحفية أن رينيه فايلر طلب من عبد الرحمن سعيد أخصائي التغذية في الأهلي وضع برنامج تغذية لكل لاعب من أجل أن يتبعه أثناء فترة التوقف.

وذكرت التقارير الصحفية أن لاعبو الأهلي يتدربون على فترتين في شهر رمضان المبارك، الأولى في الصباح والثانية بعد الإفطار وذلك من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية قبل عودة النشاط الرياضي مرة أخرى في الفترة المقبلة.