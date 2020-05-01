رياضة | المتأهلون للبطولات الأوروبية من الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المتأهلون للبطولات الأوروبية من الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج باريس سان جيرمان بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم بعد قرار الحكومة انتهاء الموسم الكروي.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي اعتماد صعود فريقي لوريان ولينس إلي دوري الدرجة الأولي، بينما سيهبط فريقي أميان وتولوز إلي القسم الثاني، وسيبقي فريق نيم صاحب المركز الثامن عشر في دوري الأضواء والشهرة بعد إلغاء مباراة الملحق مع صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

واعتمدت رابطة الدوري الفرنسي علي ترتيب الأندية بجدول الدوري، وفقًا لمؤشر أداء الفرق، في جميع المباريات مع مراعاة عدد النقاط، مع اللجوء لبعض المواجهات للفصل، في حالة التساوي وجاء المؤشر كالتالي:

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باريس سان جيرمان (2.52) - مارسيليا (2) - رين (1.79) - ليل (1.57) - نيس (1.46) - ريمس (1.46) - ليون ومونبليه وموناكو (1.43) - ستراسبورج (1.41) - آنجيه (1.39) - بوردو ونانت (1.32) - بريست (1.21) - ديجون وسانت إيتيان (1.07) - أميان (0.82) - تولوز (0.46).

المتأهلون للبطولات الأوروبية من الدوري الفرنسي

ويتأهل بشكل رسمي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، ومارسيليا "الوصيف"، وستاد رين صاحب المركز الثالث إلي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بينما سيصعد ليل صاحب المركز الرابع، وستاد ريمس صاحب المركز الخامس، وفريق نيس صاحب المركز السادس للدوري الأوروبي، لكن يبقي الموقف معلقا حال استكمال مسابقتي الكأس وكأس الرابطة الفرنسية.