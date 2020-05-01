رياضة | أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أندية الدوري المصري تتصارع على ضم مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت في الفترة الأخيرة منافسة قوية بين بعض أندية الدوري المصري للتعاقد مع مدافع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتنافس كل من نادي الإسماعيلي ونادي المقاولون العرب في التعاقد مع محمود الجزار مدافع الأهلي المعار إلى الجونة في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته.

كما أظهر نادي الجونة رغبة في شراء عقد محمود الجزار بشكل نهائي أو تجديد إعارته بعد تألق اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

كما أكد النادي الأهلي أنه لا يمانع في تجديد إعارة محمود الجزار مع الجونة أو خروجه على سبيل الإعارة إلى أي نادي يرغب في ضمه في الصيف.