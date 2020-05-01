رياضة | مقالب_ القطبين (5).. فابيو جونيور مهاجم برازيلي لا يعرف شيئًا عن "سحر السامبا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقالب_ القطبين (5).. فابيو جونيور مهاجم برازيلي لا يعرف شيئًا عن "سحر السامبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرتبط شهر رمضان المبارك دائمًا بعرض العديد من برامج "المقالب" المتنوعة علي الفضائيات المختلفة، والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور، ولذلك قررنا هذا العام تقديم سلسلة "مقالب" لكن بشكل مختلف طوال الشهر تحمل عنوان "مقالب_ القطبين" نستعرض خلالها الصفقات "الفشنك" التي تعاقد معهم الأهلي والزمالك بالملايين خلال السنوات الماضية، ولم يحققوا النجاح المنتظر منهم ورحلوا دون ترك أي بصمة.

فابيو جونيور صاحب هدف الأهلي في مباراة "مذبحة بورسعيد"

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بطل حلقة اليوم من سلسلة "مقالب_ القطبين" هو البرازيلي فابيو جونيور مهاجم الأهلي السابق، ورغم أنه ينتمي لبلد كرة القدم إلي أنه لا يعرف شيئًا عن سحر السامبا ولا يمت بصلة لنجوم البرازيل أسياد الكرة في العالم، والذين طالما أمتعوا عشاق الساحرة المستديرة بمهاراتهم وقدراتهم الفنية وأهدافهم الرائعة، وظهر اللاعب بمستوي متواضع رفقة الفريق الأحمر ورحل سريعًا دون أن يترك أي بصمة مع الفريق.

انضم البرازيلي فابيو جونيور إلي النادي الأهلي موسم 2011 / 2012 قادمًا من نادي نافال البرتغالي، وخاض اللاعب مع الفريق الأهلاوي 11 مباراة (7 بالدوري الممتاز – 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس مصر)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 511 دقيقة.

سجل النجم البرازيلي صاحب الـ37 عامًا، هدفين فقط خلال مشواره مع الأهلي، الأول كان في شباك البن الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا وصنع هدف آخر بالمباراة، أما الهدف الثاني كان في شباك المصري في المباراة التي شهدت "مذبحة بورسعيد" والتي راح ضحيتها 72 من مشجعي الفريق الأحمر، وبعدها توقف النشاط الكروي تمامًا بمصر.

ابتعد فابيو جونيور عن الملاعب بعد رحيله عن النادي الأهلي، وكانت آخر مبارياته مع الفريق الأحمر ضد البن الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا في أبريل 2012، بعدها غادر مصر نهائيًا ولم ينضم لأي فريق، واستمر بعيدًا عن الساحرة المستديرة 8 سنوات حتي أعلن أواخر العام الماضي عودته للملاعب وإنضمامه لنادي كامبيننسي في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي.