رياضة | نجوم × رمضان (5).. أحمد الكأس يقهر جنوب إفريقيا ويهدي الفراعنة بطاقة العبور لربع نهائي أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجوم × رمضان (5).. أحمد الكأس يقهر جنوب إفريقيا ويهدي الفراعنة بطاقة العبور لربع نهائي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شهر رمضان المبارك خلال السنوات الماضية على تألق العديد من نجوم الكرة المصرية في المباريات التي أقيمت خلال شهر الصيام سواء على مستوي الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقادوا أنديتهم لتحقيق الانتصارات المدوية في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ونقدم سلسلة حلقات بعنوان "نجوم × رمضان" سيتم نشرها على مدار أيام الشهر المبارك، نلقي الضوء من خلالها على أبرز النجوم الذين تألقوا مع الأندية المصرية والمنتخب الوطني خلال مباريات شهر الصيام.

أحمد الكأس يُسقط منتخب الأولاد وسط أرضه وجماهيره

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بطل حلقة اليوم من سلسلة "نجوم × رمضان" هو أحمد الكأس واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية، لعب خلال مشواره الكروي مع أندية الأولمبي، والزمالك، والإتحاد السكندري، وأحد أعضاء نادي المائة بالدوري المصري، حيث سجل 107 هدفًا خلال مشواره بالبطولة المحلية، وتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مع الزمالك.

أحمد الكأس خاض 112 مباراة دولية مع منتخب مصر في الفترة من 1987 وحتي 1997، وسجل 25 هدفًا، وشارك مع منتخب الفراعنة في مونديال 1990 بإيطاليا، وبطولة أمم إفريقيا 1996 وسجل 3 أهداف، كما حصل على لقب البطولة العربية مع المنتخب، وتوج بكأس العالم العسكري عام 1993.

ونتذكر سويًا في حلقة اليوم واحد من أهم الأهداف في مشوار أحمد الكأس والذي سجله في شهر رمضان المبارك، وهو هدفه في مرمي فريق جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 1996 والتي أقيمت على أرض الأخير، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، ليتأهل للدور ربع النهائي بالبطولة.

منتخب مصر دخل مباراة جنوب إفريقيا وفي جعبته 3 نقاط، بعد فوز على أنجولا 2 / 1 والخسارة بنفس النتيجة أمام منتخب الكاميرون، ويحتاج للفوز على منتخب جنوب إفريقيا أصحاب الأرض لحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، واستطاع "الكأس" أن يحرز هدف الفوز للفراعنة بالدقيقة السابعة ليقود منتخب بلاده لفوز ثمين، والعبور للدور التالي بالبطولة القارية، لكن المنتخب لم يذهب بعيدًا بالبطولة وخسر أمام زامبيا 3 / 1 وودع البطولة.