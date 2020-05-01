رياضة | غضب في اتحاد الكرة من الأخبار المغلوطة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب في اتحاد الكرة من الأخبار المغلوطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن غضبه من تداول أخبار مغلوطة تمس الاتحاد واللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإدارة شئون الاتحاد وتضعه في مواضع بعيدة كل البعد عن الحقيقة .

وأوضح، أنه يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم ما ينتقص من أي هيئة سواء أهلية أو حكومية ، والاتحاد المصري لكرة القدم حريص على متانة علاقته مع كافة الهيئات المبنية على الاحترام.

Advertisements

وأضاف، أن كل الأخبار التي تناولت مسألة تغيير شعار الاتحاد وكلفته والمتداولة على السوشيال ميديا مبنية للأسف على معلومات مغلوطة ، ولا أساس لها من الصحة، إذ أنه لم تتخذ أي اجراءات قانونية في هذا الشأن ولم تعقد أي مناقصات بشأنه مما ينتفي معه ذكر أي مبالغ ، وذكرها يدل على جهل واضح بالأصول القانونية.

وتابع أنه لم تتحرك اللجنة الخماسية يوما مجتمعة أو أفرادا من أجل التمديد لها عن الموعد المحدد ، وأن جميع أعضائها قبلوا المهمة الصعبة كتكليف وطني في وقت دقيق كانت ولا تزال فيه كرة القدم في مسيس الحاجة لتضافر الجهود من أجل نهضتها.

واختتم أن الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد على تماسك أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد كفريق عمل واحد، وترفض رفضا باتا أي تلميحات بوجود تباين بين أعضائها ، وكل قرارتها تصدر بالإجماع ولا تبتغي سوى مصلحة الكرة المصرية.